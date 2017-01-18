Саутгемптон – Норвич. Прогноз на матч (18.01.2017)

Саутгемптон примет Норвич в ответном матче 1/32 финала Кубка ФА. Первый поединок завершился вничью 2:2, что было довольно прогнозируемо в плане исхода, но не результата. Саутгемптон зачатую действует надежно в обороне и не позволяет соперникам, особенно уровня нынешнего Норвича, поражать свои ворота несколько раз.





Но дома, конечно, Саутгемптон сыграет лучше, по крайней мере, вряд ли отдаст Норвичу инициативу, а значит, у «канареек» не будет огромного количества возможностей забить. В Чемпионшипе Норвич один из лидеров по количеству голов, вот только находится команда только в середине турнирной таблицы, довольно много пропуская.





До вылета Норвича из Премьер-Лиги команды обменялись в сезоне 2015/2016 домашними победами, причем виктория «святых» была более уверенной – 3:0. Предположим, что и предстоящая встреча не преподнесет никаких неожиданностей – Саутгемптон отличится до перерыва и будет контролировать ход игры, отправив еще один мяч в сетку ворот соперника ближе к концу матча.