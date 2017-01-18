Плимут – Ливерпуль. Прогноз на матч (18.01.2017)

Плимут примет Ливерпуль в ответном матче 1/32 финала Кубка ФА. Дома мерсисайдцы не смогли ничего поделать со скромным соперником, который на протяжении всей игры вынужден был отбиваться. Но повторить свой успех Плимут вряд ли сможет, ведь Ливерпуль на тот момент все козыри не открыл, а сейчас отступать «красным» некуда.





Стратегия игры Плимута в домашнем матче не изменится – команда сядет всем составом в глухую оборону, рассчитывая на контратаки и ошибки Ливерпуля. Вот только пропустив однажды, Плимут уже не поднимет голову – класс мерсисайдцев намного выше, да и сам Плимут не всегда результативен.





Скорее всего, Ливерпуль отличится ближе к середине встречи, например, в промежуток с 30-й по 40-ю минуту. Победа «красных» в первом тайме и матче смотрится вполне ожидаемой, предположим, что так оно и случится. Рассматривая другие исходы, стоит обратить внимание на вариант «обе команды забьют – нет», так как Плимут поразит ворота соперника только в том случае, если это будет гол престижа.