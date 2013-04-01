Ньюкасл Юнайтед – Бирмингем. Прогноз на матч (18.01.2017)

Ньюкасл Юнайтед примет Бирмингем в ответном матче 1/32 финала Кубка ФА. Первый поединок в Бирмингеме победителя не выявил, но совершенно точно он определится в предстоящей встрече, в которой «сороки» выступят в качестве явного фаворита.





Это и не удивительно, учитывая место проведения матча, а также игру коллективов в нынешнем сезоне. Ньюкасл расположился на первой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа и рвется вернуться в Премьер-Лигу, тогда как Бирмингем об этом может только мечтать – команда 12-я, от коллективов в зоне плей-офф отставая на 9 очков.





В этом сезоне Ньюкасл встретился с Бирмингемом в рамках Чемпионшипа однажды – на своем поле «сороки» разгромили соперника 4:0, по 2 раза отличившись в первом и втором тайме. Скорее всего, так же уверенно проведет поединок Ньюкасл и сейчас, если не деклассировав вновь Бирмингем, то как минимум отличившись на пару раз больше.





Весьма вероятно, что Бирмингем ничего не продемонстрирует в атаке, а это случается у команды часто. В 6-ти поединках подряд бирмингемцы не знают побед и только в одной встрече они забили более 1-го мяча – статистика говорит сама за себя.