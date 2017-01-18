Лацио – Дженоа. Прогноз на матч (18.01.2017)

Лацио примет Дженоа в матче 1/8 финала Кубка Италии. Римляне демонстрируют хорошую игру, благодаря чему ведут борьбу за самые высокие места в Серии А и, конечно, за Кубок страны. Соперник «орлов» в последнее время зачастую проигрывает, поэтому Лацио не должно составить труда вновь огорчить Дженоа.





В ноябре команды провели очную встречу в чемпионате – Лацио на своем поле без проблем одолел Дженоа 3:1, причем выиграли римляне в каждом тайме. Скорее всего, в предстоящем поединке Лацио постарается создать гандикап в счете еще до перерыва, а потом просто будет контролировать ситуацию на поле – силы столичному клубу еще пригодятся.





Предположим, что вторая половина встречи окажется менее богатой на события, а, соответственно, забитые мячи, но в качестве ставки на игру все же стоит рассмотреть вариант на исход, а если говорить конкретно, то на победу Лацио в первом тайме и матче.