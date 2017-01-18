Динамо Москва – ЦСКА. Прогноз на матч (18.01.2017)

Московское дерби состоится в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Динамо примет ЦСКА. «Армейцы» обеспечили свое участие в плей-офф, на данный момент занимая на Западе 2-ю строчку. Наверняка динамовцы также финишируют в топ-8 – это стало ясно после серии побед команды с начала 2017-го года.





Выиграло Динамо 6 поединков подряд, причем трижды москвичи громили соперников, не пропуская. Неплохо сыграли динамовцы в обороне накануне, но провалились в атаке, уступив дома Ак Барсу 2:1.





Матчи последнего времени с участием ЦСКА редко изобилуют заброшенными шайбами. Несмотря на это, вполне вероятно, что предстоящая встреча окажется обильной на взятия ворот, по крайней мере, ранее очные поединки команд были результативными. Например, в ноябре оба матча между Динамо и ЦСКА завершались буллитами, в основное время фиксировался счет 4:4 и 2:2. Уступив на своем льду и обыграв Динамо в гостях, ЦСКА в декабре разобрался с динамовцами во второй раз, только уже по итогам 60-ти минут – 5:3. Подобный результат смело можно ожидать и сейчас.