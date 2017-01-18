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Динамо Москва – ЦСКА. Прогноз на матч (18.01.2017)
Дата события: 18 января 18:30

Московское дерби состоится в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Динамо примет ЦСКА. «Армейцы» обеспечили свое участие в плей-офф, на данный момент занимая на Западе 2-ю строчку. Наверняка динамовцы также финишируют в топ-8 – это стало ясно после серии побед команды с начала 2017-го года.


Выиграло Динамо 6 поединков подряд, причем трижды москвичи громили соперников, не пропуская. Неплохо сыграли динамовцы в обороне накануне, но провалились в атаке, уступив дома Ак Барсу 2:1.


Матчи последнего времени с участием ЦСКА редко изобилуют заброшенными шайбами. Несмотря на это, вполне вероятно, что предстоящая встреча окажется обильной на взятия ворот, по крайней мере, ранее очные поединки команд были результативными. Например, в ноябре оба матча между Динамо и ЦСКА завершались буллитами, в основное время фиксировался счет 4:4 и 2:2. Уступив на своем льду и обыграв Динамо в гостях, ЦСКА в декабре разобрался с динамовцами во второй раз, только уже по итогам 60-ти минут – 5:3. Подобный результат смело можно ожидать и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 3,5» за высокий коэффициент 1,5 от букмекерской конторы 1хбет.
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