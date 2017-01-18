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Коламбус – Каролина. Прогноз на матч (18.01.2017)
Дата события: 18 января 02:00

Коламбус примет Каролину в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой встречи, которые в турнирной таблице Восточной конференции находятся выше Каролины.


Коламбус имеет неплохие шансы занять итоговое первое место на Востоке, тогда как его соперник борется только за выход в плей-офф. На данный момент Каролина располагается на 8-й строчке, но, справедливости ради стоит отметить, что команды, которые выше, сыграли на несколько матчей больше.


Неделю назад Каролина принимала Коламбус на своем льду и обыграла грозного соперника в результативном стиле – 5:3. Больше всего событий произошло во втором периоде – Каролина вышла вперед, пропустив на старте первой 20-минутки, потом Коламбус сравнял счет и команды еще раз обменялись заброшенными шайбами. В заключительном периоде Каролина добила Коламбус, тем самым выиграв второй матч подряд. Сейчас на счету Каролины 4 виктории, в каждом поединке команда великолепно действовала в атаке.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 4,5» за высокий коэффициент 1,61 от букмекерской конторы 1хбет.
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