Интер – Болонья. Прогноз на матч (17.01.2017)

Интер примет Болонью в рамках 1/8 финала Кубка Италии. «Черно-синие» набрали отличную форму в последнее время, обыгрывая всех на своем пути. В активе Интера серия из 6-ти побед подряд, в каждом из матчей команда надежно действовала в обороне, если и пропуская, то не более 1-го мяча.





В трех очных матчах, начиная с октября 2015-го года, Болонья не забивала Интеру более одного гола. Вообще, сверхрезультативными поединки Интера и Болоньи не оказывались, лишь однажды коллективами был пробит «верх».





Скорее всего, не порадует забитыми мячами и предстоящий поединок, ведь Болонья сыграет от обороны, а Интер постарается выиграть на классе, приложив минимум усилий. По такой игре стартовая 45-минутка как минимум не окажется результативной, предположим даже, что до перерыва счет так и не изменится. А вот во втором тайме, а именно его начале, Интер прибавит и добьется своего, отличившись один раз. Прогноз – минимальная победа миланского гранда, который один из мячей отправит в сетку ворот гостей с 45-й по 60-ю минуты.