Кристал Пэлас – Болтон. Прогноз на матч (17.01.2017)

Кристал Пэлас примет Болтон в матче 1/32 финала Кубка ФА. Это ответный поединок команд, первая встреча на поле Болтона завершилась вничью 0:0. Отметим, что в 6-й игре подряд между этими соперниками «верх» так и не был пробит, более того, в 5-ти матчах если и забивали, то один мяч.





Сейчас Болтон переживает не лучшие времена, выступая в Первой английской лиге. Не слишком успешна команда была в обеих встречах 2017-го года – гостевая ничья с Ковентри Сити (2:2) и домашнее поражение от Свиндон Сити (2:1). Кристал Пэлас также не в лучшей форме, но, по крайней мере, лондонцы выступают в самой престижной английской лиге – Премьер-Лиге. В 7-ми поединках подряд Кристал Пэлас не побеждал, откровенно провально действуя в атаке.





И все же на своем поле, да еще и против такого соперника, Кристал Пэлас не имеет права завершить поединок с нулем в графе «забитые мячи». Предположим, что сумеют отличиться хозяева уже до перерыва, вероятна победа Кристал Пэлас как в стартовой 45-минутке, так и во всей встрече. Прогноз – виктория фаворита со счетом 3:1.