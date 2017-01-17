Бернли – Сандерленд. Прогноз на матч (17.01.2017)

Бернли примет Сандерленд в ответном матче 1/32 финала Кубка ФА. Первый поединок завершился вничью 0:0, и теперь стратегическое преимущество на стороне Бернли, который в предстоящей встрече сыграет дома.





В последнее время Бернли выглядит лучше Сандерленда, выиграв трижды в 5-ти матчах. Стоит отметить разгромную викторию Бернли над «черными котами» в Премьер-Лиге – Сандерленд был деклассирован на выезде 4:1.





Сандерленд расположился в зоне вылета в чемпионате, что, конечно, устраивать команду не может. Постарается Сандерленд в который раз избежать понижения в классе, не менее важной задачей для «черных котов» является продвижение по турнирной сетке Кубка. Вряд ли Сандерленд слабее Бернли, только вот, чтобы доказать это, команде придется приложить усилия.





Предположим, что Сандерленд начнет поединок активно, возможно, отличившись до перерыва. Вообще, матч должен оказаться результативным, по крайней мере, второй раз подряд счет 0:0 зафиксирован не будет.