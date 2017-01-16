Мельцер – Федерер. Прогноз на матч (16.01.2017)

Юрген Мельцер сыграет с Роджером Федерером на стадии 1/64 финала престижного теннисного турнира Австралиан Оупен. Вряд ли в этой встрече произойдет что-то неожиданное – швейцарец должен уверенно побеждать, например, со счетом 3:0 по сетам.





Федерер ранее в 4-х матчах противостоял Мельцеру и последний из них завершился для Роджера неудачей – в 2011-м году на турнире в Монте-Карло австриец деклассировал именитого соперника на стадии четвертьфинала, будучи явным аутсайдером встречи – 6:4, 6:4.





Сейчас Мельцер котируется еще ниже, а в мировом рейтинге он занимает только 296-ю строчку, тогда как Федерер 17-й, что, кстати, для экс-первой ракетки мира также довольно непривычно. Швейцарец в новом году дважды в трех матчах победил на Кубке Хопмана, уступив только Звереву 2:1, но можно смело говорить о том, что к Открытому чемпионату Австралии швейцарец подходит в своей лучшей форме, да и мотивация у Роджера присутствует огромная. Скорее всего, предстоящий поединок завершится в трех сетах победой фаворита.