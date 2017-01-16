Вавринка – Клижан. Прогноз на матч (16.01.2017)

Стэн Вавринка сыграет с Мартином Клижаном в рамках 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии. Швейцарец является явным фаворитом поединка, несмотря на то, что против словака сыграл в своей карьере лишь однажды, причем обыграл Вавринка Клижана с трудом, уступив по геймам – 6:4, 0:6, 6:4.





Мартин Клижан сейчас находится не в лучшем настроении, ведь вылетел словак из 8-ми турниров подряд, а последний раз выигрывал еще в июле. Вряд ли Клижан прервет свою затянувшуюся неудачную серию сейчас, ведь его соперник намного выше классом, да и мотивация у Вавринка огромная.





Скорее всего, швейцарец без особых проблем деклассирует соперника в поединке, который не должен затянуться. Предположим, что выиграет Вавринка в трех сетах, а общий тотал геймов не превысит отметку 30. На второй вариант лучше всего сделать ставку, ведь за него дают более высокий коэффициент.