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Вавринка – Клижан. Прогноз на матч (16.01.2017)
Дата события: 16 января 10:00

Стэн Вавринка сыграет с Мартином Клижаном в рамках 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии. Швейцарец является явным фаворитом поединка, несмотря на то, что против словака сыграл в своей карьере лишь однажды, причем обыграл Вавринка Клижана с трудом, уступив по геймам – 6:4, 0:6, 6:4.


Мартин Клижан сейчас находится не в лучшем настроении, ведь вылетел словак из 8-ми турниров подряд, а последний раз выигрывал еще в июле. Вряд ли Клижан прервет свою затянувшуюся неудачную серию сейчас, ведь его соперник намного выше классом, да и мотивация у Вавринка огромная.


Скорее всего, швейцарец без особых проблем деклассирует соперника в поединке, который не должен затянуться. Предположим, что выиграет Вавринка в трех сетах, а общий тотал геймов не превысит отметку 30. На второй вариант лучше всего сделать ставку, ведь за него дают более высокий коэффициент.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал геймов меньше 30,5» за коэффициент 2,03 от букмекерской конторы 1хбет.
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