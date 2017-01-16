Торино – Милан. Прогноз на матч (16.01.2017)

Торино примет Милан в рамках 20-го тура итальянской Серии А. Накануне команды встретились в Кубке Италии, и «россо-нери», будучи хозяевами встречи, не без проблем оказались сильнее соперника 2:1.





В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение уже Торино, который неплохо в кубковой встрече смотрелся против гранда и даже выиграл первый тайм, но не смог удержать свое преимущество, так как соперник поймал кураж. А все по причине того, что Милан играл при поддержке родных трибун – в Турине все будет строго наоборот.





Торино победа нужна не меньше, чем Милану, ведь в случае виктории хозяева приблизятся к еврокубковой зоне, а потеряв очки, практически наверняка прекратят погоню за высокие места. Милан в этом сезоне производит приятное впечатление, но все-таки не верится, что в очередной раз «россо-нери» смогут продемонстрировать свой лучший футбол, при таком-то насыщенном графике. Скорее всего, будет здесь зафиксирован ничейный счет, например, 1:1, на это и ставка.