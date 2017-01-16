Малага – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (16.01.2017)

Малага примет Реал Сосьедад в матче 18-го тура испанской Примеры. Команды расположились ближе к середине турнирной таблицы, с той лишь разницей, что клуб из Сан-Себастьяна имеет неплохие шансы на попадание в еврокубки, а значит, и мотивация у Реала Сосьедад серьезнее.





Дома Малага, конечно, постарается выиграть, но и ничья с таким соперником не станет для команды неудачей. Отметим, что Малага не побеждала в 4-х турах подряд, а два последних матча и вовсе проиграла, то есть, и форма хозяев не предполагает их виктории в предстоящей встрече.





Изредка очные поединки команд оказываются результативными, но в большинстве случаев «верх» Малагой и Реалом Сосьедад не пробивается. В прошлом сезоне, а именно чуть менее года назад, матч в Сан-Себастьяне победителя не выявил – был зафиксирован счет 1:1. Такой же результат ожидаем и сейчас, особенно, если Малага станет действовать от обороны, не рискуя. Скорее всего, хотя бы первый тайм встречи пройдет без особой остроты, из нескольких моментов в стартовой 45-минутке будет реализован разве что один.