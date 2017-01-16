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Детройт – Монреаль. Прогноз на матч (16.01.2017)
Дата события: 16 января 22:00

Детройт примет Монреаль в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Шансы команд на победу в этом матче абсолютно равные, по крайней мере, букмекеры не выделяют здесь фаворита.


А таким, казалось бы, должен быть Монреаль, который более успешен в нынешнем сезоне, занимая на Востоке 3-ю позицию, тогда как его соперник последний в конференции. Стоит также отметить, что Детройт проиграл три матча подряд, не лучше выглядит и статистика домашних поединков команды – лишь одна победа в предыдущих 7-ми играх.


В 2016-м году Монреаль дважды обыграл Детройт, в том числе оказался сильнее Ред Вингз на их льду – 2:1, пусть и после овертайма. Предстоящий поединок будет более результативным, причем и Детройт обязан продемонстрировать в атаке больше, чем обычно, ведь в последнее время Монреаль уж очень плохо смотрелся в обороне, пропустив, например, 7 шайб от Миннестоы, 4 от Виннипега и 4 от Вашингтона. Детройт поразит ворота Канадиенс трижды, минимум трех шайб ожидать стоит и от гостей.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 4,5» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы 1хбет.
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