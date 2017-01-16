Динамо Москва – Ак Барс. Прогноз на матч (16.01.2017)

Московское Динамо примет Ак Барс в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды находятся в зоне плей-офф – столичный клуб 5-й на Западе, тогда как его соперник из Казани расположился на 3-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.





В последнее время москвичи смотрятся куда лучше Ак Барса, потихоньку приближаясь к его показателям, которые пока чуть лучше. Динамовцы выиграли в 6-ти поединках подряд, действуя весьма продуктивно в атаке, а вот Ак Барс 4 раза проиграл, ни в одном из матчей не забросив более 2-х шайб.





Несмотря на такую статистику, Ак Барс в противостоянии с Динамо котируется высоко. Возможно, причиной этому послужило то обстоятельство, что Ак Барс в нынешнем сезоне оказался сильнее 4:1, а до этого еще дважды обыграл Динамо. С другой стороны, сыграет Ак Барс в гостях, не имея особой мотивации, вероятно, это скажется на ходе игры – динамовцы завладеют инициативой и наверняка забросят первыми, вот только еще до середины матча они пропустят. Предположим, что самым результативным станет второй период, именно на него и стоит сделать ставку.