Фиорентина – Ювентус. Прогноз на матч (15.01.2017)

В центральном матче 20-го тура Серии А Фиорентина примет Ювентус. Не всегда выезд во Флоренцию для туринцев оказывается легким – хозяева всегда действуют с дополнительной мотивацией против чемпиона, нередко оставляя «Старую синьору» без привычных 3-х очков.





В предстоящей встрече Ювентус фаворит, но, предположим, что шансы гостей выиграть не настолько высоки, насколько считают букмекеры. В августе в Турине Ювентус обыграл соперника 2:1, решающий мяч отправив в сетку ворот гостей на 75-й минуте. Отметим, что «фиалки» провалили первый тайм, так ни разу не потревожив вратаря Ювентуса.





Дома Фиорентина с первых минут начнет активно, к чему обязывает турнирное положение команды – клубу из Флоренции необходима победа. Ювентус не всегда идеален в обороне, поэтому у хозяев будет шанс отличиться, возможно, даже в стартовой 45-минутке. Вообще, первый тайм наверняка порадует забитыми мячами, именно на такой исход стоит сделать ставку. Прогноз – ничья 1:1 к перерыву.