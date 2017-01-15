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Фиорентина – Ювентус. Прогноз на матч (15.01.2017)
Дата события: 15 января 21:45

В центральном матче 20-го тура Серии А Фиорентина примет Ювентус. Не всегда выезд во Флоренцию для туринцев оказывается легким – хозяева всегда действуют с дополнительной мотивацией против чемпиона, нередко оставляя «Старую синьору» без привычных 3-х очков.


В предстоящей встрече Ювентус фаворит, но, предположим, что шансы гостей выиграть не настолько высоки, насколько считают букмекеры. В августе в Турине Ювентус обыграл соперника 2:1, решающий мяч отправив в сетку ворот гостей на 75-й минуте. Отметим, что «фиалки» провалили первый тайм, так ни разу не потревожив вратаря Ювентуса.


Дома Фиорентина с первых минут начнет активно, к чему обязывает турнирное положение команды – клубу из Флоренции необходима победа. Ювентус не всегда идеален в обороне, поэтому у хозяев будет шанс отличиться, возможно, даже в стартовой 45-минутке. Вообще, первый тайм наверняка порадует забитыми мячами, именно на такой исход стоит сделать ставку. Прогноз – ничья 1:1 к перерыву.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 1-го тайма больше 1» за высокий коэффициент 2,15 от букмекерской конторы Париматч.
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