Удинезе – Рома. Прогноз на матч (15.01.2017)

Удинезе примет Рому в рамках 20-го тура итальянской Серии А. Римляне расположились на второй строчке в турнирной таблице, опережая на 3 пункта Наполи. Но неаполитанцы сыграют с Пескарой, а значит, наверняка сравняются с «волками», если те проиграют в Удине.





У Ромы есть проблемы с составом – не сыграют против Удинезе Вермален и Флоренци из-за травм, Де Росси и Рудигер из-за перебора жёлтых карточек и Салах, который отправился в сборную Египта на Кубок африканских наций. Но даже без некоторых лидеров Рома считается фаворитом гостевой встречи, не исключено, что столичный клуб не получит должного сопротивления, выиграв уверенно.





Удинезе не питает надежд подняться в еврокубковую зону, да и вылет команде не грозит, а значит, особой турнирной мотивации у удинцев нет. Постараются они порадовать своих болельщиков, по возможности сыграв в остроатакующей манере, но класс Ромы все-таки должен сказаться ближе к перерыву - даже если «волки» пропустят первыми, то быстро восстановят статус-кво. Прогноз – Рома как минимум не проиграет во втором тайме.