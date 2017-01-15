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Наполи – Пескара. Прогноз на матч (15.01.2017)
Дата события: 15 января 16:00

Наполи примет Пескару в матче 20-го тура итальянской Серии А. Неаполитанцы в турнирной таблице занимают третью строчку, отставая на 3 очка от Ромы и на 7 пунктов от Ювентуса. Конечно, претендовать на «Скудетто» Наполи в этом сезоне сложно, но за серебро команда поборется.


В 12-ти поединках подряд Наполи не знает поражений, несмотря на то, что не лучшим образом действует в обороне, регулярно пропуская. Например, накануне в Кубке Италии Наполи уверенно обыграл Специю, но позволил скромному сопернику однажды отличиться – 3:1.


Пескара замыкает турнирную таблицу Чемпионата Италии, выиграв только однажды в 18-ти поединках. Меньше Пескары забивает только Эмполи, поэтому сложно ожидать от команды голов во встрече против фаворита, к тому же на выезде. Наполи, несомненно, постарается хотя бы с Пескарой сыграть надежно в обороне и не пропустить, предположим, что неаполитанцы выполнят эту задачу. Прогноз – победа фаворита с разницей в 2-3 мяча и с сухим счетом.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Наполи с форой -1,5» за коэффициент 1,53 от букмекерской конторы Париматч.
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