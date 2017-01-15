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Марсель – Монако. Прогноз на матч (15.01.2017)
Дата события: 15 января 22:00

В центральном матче 20-го тура французской Лиги 1 Марсель примет Монако. Встреча грандов сейчас, возможно, не вызывает интерес с точки зрения интриги в борьбе за чемпионство, но все-таки поединок сам по себе обещает подарить массу эмоций.


Монако, несмотря на гостевой статус матча, сыграет на победу, то есть в атакующем стиле, рискуя. А все потому, что «монегаски» ведут борются за трофей и оступаться им ни в коем случае нельзя, иначе ПСЖ может приблизится вплотную, да и Ницца уйти в отрыв.


Марсель набрал крейсерский ход после неудачного старта сезона – в 4-х поединках чемпионата подряд команда выиграла, поднявшись на 6-ю строчку турнирной таблицы. Задачей минимум для Марселя является путевка в еврокубки, а для этого нужно занять минимум 4-ю строку. Сейчас отставание марсельского коллектива от лидирующей группы, а конкретно Лиона, составляет 4 пункта, что вполне отыгрываемо.


Предположим, что игра мотивированных соперников окажется результативной, исход встречи предугадать несколько сложнее, ведь Марсель кажется слабее, но, с другой стороны, он неплохо смотрелся в последнее время, да и в двух предыдущих очных поединках на своем поле не проиграл Монако - ничья 3:3 и победа 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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