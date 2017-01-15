Севилья – Реал Мадрид. Прогноз на матч (15.01.2017)

Севилья примет мадридский Реал в рамках испанской Примеры. Накануне команды провели очную встречу в Кубке Короля, причем поединок проходил также в Севилье – была зафиксирована ничья 3:3. Стоит отметить, что Реал проигрывал сопернику 3:1, но сумел в концовке дважды поразить ворота Севильи, тем самым не уступив и продолжив свою феноменальную серию без неудач.





В итоге Реал прошел Севилью в Кубке Испании, выше мадридцы и в турнирной таблицы Примеры – «королевский клуб» лидирует, опережая своего главного на данный момент преследователя, которым является Севилья, на 4 очка.





Реал не может позволить себе проиграть конкуренту, а вот ничья вполне устроит «сливочных», ведь, ко всему прочему, у них есть поединок в запасе. Скорее всего, Севилья постарается завладеть инициативой, но игра будет под контролем Реала. В любой момент гости могут добавить, предположим, что именно за ними пройдет концовка встречи. Прогноз – результативная ничья, например, 2:2, вряд ли 1:1.