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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз на матч (15.01.2017)
Дата события: 15 января 18:00

В центральном матче 21-го тура английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед примет Ливерпуль. В многочисленных интервью игроков и тренеров «красных дьяволов» было сказано о важнейшем значении победы именно во встрече против Ливерпуля, который является прямым конкурентом команды в борьбе за самые высокие места. Дополнительной мотивации Юнайтед искать не приходится, манкунианцы намерены обыграть Ливерпуль, тем самым возвратиться в чемпионскую гонку.


На данный момент в группе лидеров Манчестер Юнайтед последний, набрав на два пункта меньше, чем Арсенал и на три Сити с Тоттенхэмом. Ливерпуль перед «красными дьяволами» создал задел 5 очков, но он может превратиться в ничто, если в предстоящем матче «красные» проиграют.


А это вполне вероятно, особенно если учитывать форму Манчестер Юнайтед, который в 9-ти поединках подряд во всех турнирах выиграл, ни разу не пропустив в одном матче более одного мяча. Скорее всего, Юнайтед надежно отыграет в обороне и сейчас, к тому же Ливерпуль был не слишком результативен в последнее время, а очные встречи коллективов ранее не изобиловали голами.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Ливерпуля меньше 1,5» за коэффициент 1,6 от букмекерской конторы 1хбет.
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