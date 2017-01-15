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Эвертон – Ман Сити. Прогноз на матч (15.01.2017)
Дата события: 15 января 15:30

Эвертон примет Ман Сити в рамках английской Премьер-Лиги. «Горожане» остаются в числе претендентов на чемпионство, пусть от лидирующего Челси на вечер пятницы Сити отставал на 7 очков. Котируется команда только ниже «аристократов» в борьбе за трофей, хоть и находится Сити на 4-й строчке в турнирной таблице.


Эвертон выдал серию хороших матчей, благодаря чему вышел на 7-е место и теперь является главным преследователем группы лидеров, которую замыкает Манчестер Юнайтед – у «красных дьяволов» на 9 пунктов больше, чем у «ирисок».


Дома Эвертон способен обыграть Ман Сити, даже несмотря на свой статус аутсайдера встречи. Год назад в рамках Кубка Футбольной лиги клуб из Ливерпуля дома оказался сильнее «горожан» 2:1, не проиграла команда и в двух поединках Премьер-Лиги после этого, в том числе в октябре – ничья в Манчестере 1:1.


Скорее всего, предстоящий матч окажется равным, возможно, завершится он вничью, вероятнее со счетом 1:1 или даже 2:2, вряд ли без голов. В качестве ставки стоит рассмотреть высокие тоталы, но никак не победу одного из коллективов.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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