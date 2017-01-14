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Ренн – ПСЖ. Прогноз на матч (14.01.2017)
Дата события: 14 января 18:00

Ренн примет ПСЖ в матче 20-го тура французской Лиги 1. Парижане довольно неожиданно на данный момент занимают только третью строчку в турнирной таблице, отставая на 3 очка от Монако и на 5 пунктов от лидирующей Ниццы. Такое положение обязывает столичный коллектив выигрывать в каждой следующей встрече, против Ренна ПСЖ не имеет права терять очки уж точно.


Ренн, конечно, не самый слабый соперник, да и сыграет команда дома, только вот класс хозяев намного ниже, чем у гостей. Вряд ли Ренн надеется попасть по итогам сезона в топ-4 чемпионата, отставая сейчас от Лиона, расположившегося на 4-й позиции, на 6 очков.


Следовательно, Ренн устроит в предстоящей встрече ничья, а значит, сыграет команда от обороны, большими силами не подключаясь в атаку. ПСЖ может столкнуться с проблемой создания стопроцентных моментов или их реализацией, но, если гости все же забьют до перерыва, то не исключен здесь разгром. Кажется, что до перерыва Ренн так ни разу и не рискнет, наверняка стартовая 45-митука окажется менее результативной, чем вторая.

Предлагаем сделать ставку на исход «второй тайм результативнее первого» за высокий коэффициент 2,38 от букмекерской конторы 1хбет.
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