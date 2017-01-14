Интер – Кьево. Прогноз на матч (14.01.2017)

Интер примет Кьево в рамках 20-го тура итальянской Серии А. Миланский клуб выиграл в 4-х последних поединках и останавливаться не собирается, ведь на данный момент команда только 7-я в турнирной таблице.





Кьево не так давно соседствовал с Интером, но проиграл дважды подряд – теперь веронцы располагаются на 11-й строчке. Конечно, вылет Кьево вряд ли грозит, а вот опуститься в опасную зону команда может, например, пропустить вперед себя Дженоа, Сампдорию и Кальяри.





В первом круге Интер в гостях проиграл Кьево 2:0, а значит, миланский коллектив мотивирован вдвойне, наверняка «черно-синие» хотят взять реванш, причем уверенный. Но перспективы Интера разгромить соперника, пусть и дома, минимальны, учитывая статистику прошлых очных встреч. Зачастую поединки между Кьево и Интером малорезультативны, а одна из сторон не забивает.





Предположим, что обилием мячей не порадует предстоящий матч, в котором Интер явный фаворит. Скорее всего, хозяева смогут отличиться уже после перерыва, гости же не ответят голами, обороняясь на протяжении всего игрового времени.