Атлетико Мадрид – Бетис. Прогноз на матч (14.01.2017)

Атлетико Мадрид примет Бетис в рамках 18-го тура испанской Примеры. «Матрасники» выиграли в двух поединках чемпионата подряд и приблизились к Барселоне, которая расположилась на третьей позиции. Пока турнирное положение устраивать Атлетико не может, что обязывает выигрывать в предстоящей встрече, как и в следующих матчах.





Бетис явно не тот соперник, который сможет помешать Атлетико забрать очередные три очка в свою копилку. Да, ранее клуб из Севильи часто давал бой грандам, но в этом сезоне смотрится Бетис не лучшим образом, занимая место во второй половине турнирной таблицы.





С 2013-го года на своем поле Атлетико неизменно обыгрывает Бетис, причем в 5-ти поединках «матрасники» пропустили от соперника лишь однажды, деклассировав Бетис в марте 5:1. Учитывая такую статистику, сложно ожидать в предстоящей встрече другого исхода, кроме уверенной виктории Атлетико, например, в 2-3 мяча. Вероятнее всего мадридцы снова сохранят свои ворота против Бетиса в неприкосновенности, прогноз – 3:0 в пользу хозяев.