Барселона – Лас-Пальмас. Прогноз на матч (14.01.2017)

Барселона примет Лас-Пальмас в матче 18-го тура испанской Примеры. Каталонцы в чемпионской гонке уже значительно отстали от мадридского Реала (на 5 очков), к тому же у «королевского клуба» на один сыгранный поединок меньше.





И все же попыток догнать своего злейшего врага Барселона не оставит. «Сине-гранатовые» дома обязаны обыгрывать Лас-Пальмас, который представляет, конечно, опасность, но скорее на своем поле. В гостях же Лас-Пальмас в 8-ти поединках подряд не выигрывал, а накануне команде все-таки удалось одержать верх – был обыгран в Мадриде Атлетико, причем 2 мяча Лас-Пальмас забил в самой концовке матча, когда исход противостояния был решен.





В 2015-м году Барселона на «Камп Ноу» одолела Лас-Пальмас, но минимально, пропустив от соперника, опять-таки, в конце встречи – 2:1. С таким же счетом завершился гостевой матч для Барсы этого сезона– фаворит снова выиграл 2:1. Скорее всего, результат предстоящего поединка окажется несколько другим, но не исход – Барселона заберет 3 очка.