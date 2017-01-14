Лестер – Челси. Прогноз на матч (14.01.2017)

Лестер примет Чесли в центральном матче игрового дня английской Премьер-Лиги. Сойдутся действующий чемпион и лидер на данный момент, поэтому отдавать кому-то предпочтение здесь неправильно. Да, Челси в этом сезоне демонстрируют футбол более высокого уровня, нежели соперник, но не стоит забывать о месте проведения предстоящей встречи.





Поединок пройдет в Лестере, где «лисы» зачастую добиваются успеха, проиграв в этом сезоне только Вест Бромвичу (2:1), Эвертону (2:0) и самому Челси в рамках Кубка Футбольной лиги (4:2). Отметим, что Лестер вел 2:0 против "синих", но пропустил прямо перед перерывом – это сказалось на ходе игры негативным образом для хозяев. Челси отличился еще раз на 49-й минуте, а в концовке основного времени матча, оказавшись в большинстве, дожали Лестер, пусть и в овертайме.





Лестеру в предстоящей встрече не поможет один из лидеров – Рияд Марез, который отправился на Кубок Африки. Без него атака «лис», конечно, смотрится не такой уж грозной, скажется отсутствие алжирца и на стиле игры гостей. Лестер сыграет от обороны, действуя по счету. Результат 0:0 хозяев может устроить, учитывая класс соперника, но все же Челси рано или поздно забьет.