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Суонси – Арсенал. Прогноз на матч (14.01.2017)
Дата события: 14 января 17:00

Суонси примет Арсенал в рамках 21-го тура английской Премьер-Лиги. У «канониров» нет значительных потерь, а значит, нет предпосылок к тому, что в предстоящей встрече они потеряют очки. Да, в прошлом туре Арсенал сыграл вничью с Борнмутом 3:3, но дважды выиграл до этого с сухим счетом, а накануне в рамках Кубка ФА на выезде оказался сильнее Престона 2:1.


Другое дело Суонси, который в 6-ти встречах проиграл 5 раз, 4 из которых крупно, а в Кубке ФА уступил Халл Сити в гостях 2:0. Валлийцы не самые удобные соперники для Арсенала, но все же против Суонси лондонцы иногда смотрятся даже вполне неплохо, например, в октябре 2015-го года Арсенал на выезде деклассировал соперника 3:0.


Выиграл Арсенал и в первом круге дома со счетом 3:2, хоть виктория была добыта не самая простая, так как последние 20 минут подопечным Арсена Венгера пришлось действовать в меньшинстве. Намного лучше тогда Арсенал провел стартовую 45-миунтку, а если сказать точнее – самое начало поединка, отличившись дважды. Предположим, что выиграет в первом тайме Арсенал и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «Арсенал выиграет первый тайм» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы Париматч.
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