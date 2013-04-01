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Тоттенхэм – Вест Бромвич. Прогноз на матч (14.01.2017)
Дата события: 14 января 14:30

Тоттенхэм примет Вест Бромвич в рамках 21-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» набрали великолепную форму, благодаря серии побед подряд в чемпионате поднявшись на 3-ю строчку турнирной таблицы. Впереди лондонцев Ливерпуль, который набрал на 2 очка больше, то есть теоретически уже после этого тура Тоттенхэм может оказаться уже вторым.


Но обыграть Вест Бромвич, возможно, будет не так легко, как кажется. Гости предстоящего поединка в двух турах подряд выиграли, приблизившись к Эвертону, который пока лидирует в группе преследователей оторвавшейся шестерки.


Вест Бромвич способен дать бой фавориту, вот только вряд ли гости сохранят свои ворота в неприкосновенности и поединок завершится вничью 0:0. В 9-ти встречах подряд ВБА пропускал, в том числе дважды позволил отличиться накануне Дерби Каунти в рамках Кубка ФА, в итоге уступив представителю Чемпионшипа дома 2:1. Скорее всего, Тоттенхэм также забьет минимум 2 мяча, что, впрочем, не исключает ничью 2:2. Кстати, предыдущие три поединка между Тоттенхэмом и Вест Бромвичем завершались 1:1, почему бы сейчас коллективам не сыграть более результативно.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Тоттенхэма больше 1,5» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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