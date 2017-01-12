Милан – Торино. Прогноз на матч (12.01.2017)

Милан примет Торино в рамках 1/8 финала Кубка Италии. «Россо-нери» впервые за долгое время претендуют на высокие места в Серии А, да и завоевал уже трофей в этом сезоне Милан, в поединке за Суперкубок Италии обыграв туринский Ювентус.





Против другого клуба из Турина, который, конечно, не столь грозный по сравнению со «Старой синьорой», набравший ход Милан фаворит. «Красно-черные» в очных встречах с Торино имеют преимущество, последний матч команд в августе завершился домашней победой Милана 3:2.





Скорее всего, кубковая встреча не окажется настолько же результативной, ведь в последнее время и Милан, и Торино действовали надежно в обороне, не будучи сверхуспешными в атаке. Предположим, что Торино изберет защитную тактику, действуя от соперника, а Милан особо давить не станет, выжидая момент и не рискуя.





Прогноз – первая половина встречи окажется менее результативной, чем вторая, но не стоит исключать итоговый счет 0:0, соответственно, оба тайма не порадуют изобилием моментов.