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Сельта – Валенсия. Прогноз на матч (12.01.2017)
Дата события: 12 января 20:00

Сельта примет Валенсию в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Вряд ли здесь остается хотя какая-то интрига, ведь первая встреча на «Месталье» завершилась в пользу гостей с разгромным счетом 4:1.


Сельта зачастую здорово действует на своем поле, поэтому победа клуба из Виго и в ответном матче смотрится более вероятной, чем ничья или виктория «летучих мышей». Единственное, что может негативно сказаться на игре Сельты – отсутствие мотивации.


Кажется, что галисийцы на правах хозяев должны начать поединок активнее, и, возможно, забить до перерыва, но во второй 45-минутке игра будет равной, не исключено и преимущество гостей, как и забитые мячи от Валенсии. Накануне «летучие мыши» на выезде разошлись миром с Осасуной, отличившись трижды, то есть, с атакой у команды все в порядке.


Чуть более года назад Валенсия деклассировала Сельту в рамках Примеры на выезде 5:1, причем второй тайм оказался за «летучими мышами» со счетом 3:0. Взвесив все «за» и «против», именно исходу на ничью или победу Валенсии во втором тайме стоит выбрать в качестве основного прогноза.

Предлагаем сделать ставку на исход «Валенсия не проиграет во втором тайме» за коэффициент 1,6 от букмекерской конторы 1хбет.
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