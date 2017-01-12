Рединг – КПР. Прогноз на матч (12.01.2017)

Рединг примет КПР в матче 26-го тура английского Чемпионшипа. В турнирной таблице хозяева занимают третью строчку, имея высокие шансы на выход в Премьер-Лигу, исходя из позиции, а главное игры, которую демонстрирует команда.





КПР в последнее время также смотрелся неплохо, но гости предстоящей встречи выиграли только 8 раз в 25-ти поединках, расположившись в нижней части турнирной таблицы. Перспективы КПР зацепиться за очки в матче против мотивированного Рединга минимальны, хотя ранее команда зачастую давала бой этому сопернику.





В 2016-м году Рединг и КПР дважды разошлись миром 1:1, до этого встречи также редко изобиловали голами. Скорее всего, скромным на моменты окажется и предстоящий матч, в котором хотя бы один из таймов завершится вничью, если КПР, конечно, не опустит руки в какой-то момент.





Скорее всего, малорезультативным окажется первая половина поединка, не исключено, что стартовая 45-минутка вовсе завершится вничью 0:0. С учетом такого прогноза и ставка на игру.