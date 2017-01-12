Севилья – Реал Мадрид. Прогноз на матч (12.01.2017)

Севилья примет мадридский Реал в ответном матче 1/8 финала Кубка Короля. Первая встреча в столице Испании завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0, что практически не оставляет шансов Севилье на продолжение борьбы за трофей, наверняка единственный в этом сезоне.





Справедливости ради стоит отметить, что Севилья впервые за долгое время борется за медали в чемпионате, команда вышла из группы в Лиге Чемпионов – это говорит лишь о том, что Севилье не обязательно бросать все силы на безнадежную затею сотворить сенсацию и разгромить Реал в ответной встрече, а нужно сосредоточиться на более «земных» задачах.





Как всегда, Севилья сыграет на своем поле лучше, чем в гостях, что, впрочем, не гарантирует даже ничьи для команды. Севилья аутсайдер домашнего поединка, а по-другому и не могло быть, ведь Реал находится в превосходной форме, еще ни разу не проиграв в текущем сезоне. А начало успешного пути было положено как раз-таки против Севильи – в матче за Суперкубок Европы «сливочные» одолели соперника, пусть и после дополнительного времени (3:2).