Вашингтон – Питтсубрг. Прогноз на матч (12.01.2017)

Вашингтон Кэпиталз примут Питтсбург Пингвинз в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды являются прямыми конкурентами за лидерство в Восточной конференции, на данный момент отставая от Коламбуса на 3 очка. По дополнительным показателям «пингвины» выше столичного клуба в таблице, к тому же Питтсбург провел на одну встречу меньше.





Поединки с участием Питтсбурга в целом более результативны, да и в предыдущих матчах с они с соперниками забрасывали помногу – минимум 5 шайб в 7-ми встречах. Только Коламбусу Питтсбург проиграл, причем был разгромлен лидером в гостях 7:1.





Вашингтон в последнее время (три матча) действовал надежно в обороне, пропустив только от Монреаля накануне, все равно одолев соперника уверенно – 4:1. Скорее всего, не удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности Вашингтону в предстоящем поединке, хотя у хозяев, конечно, будет шанс зацепиться за викторию, тем более Кэпиталз фавориты.