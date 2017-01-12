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Вашингтон – Питтсубрг. Прогноз на матч (12.01.2017)
Дата события: 12 января 03:00

Вашингтон Кэпиталз примут Питтсбург Пингвинз в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды являются прямыми конкурентами за лидерство в Восточной конференции, на данный момент отставая от Коламбуса на 3 очка. По дополнительным показателям «пингвины» выше столичного клуба в таблице, к тому же Питтсбург провел на одну встречу меньше.


Поединки с участием Питтсбурга в целом более результативны, да и в предыдущих матчах с они с соперниками забрасывали помногу – минимум 5 шайб в 7-ми встречах. Только Коламбусу Питтсбург проиграл, причем был разгромлен лидером в гостях 7:1.


Вашингтон в последнее время (три матча) действовал надежно в обороне, пропустив только от Монреаля накануне, все равно одолев соперника уверенно – 4:1. Скорее всего, не удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности Вашингтону в предстоящем поединке, хотя у хозяев, конечно, будет шанс зацепиться за викторию, тем более Кэпиталз фавориты.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 4,5» за коэффициент 1,63 от букмекерской конторы 1хбет.
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