Салават Юлаев – Торпедо. Прогноз на матч (12.01.2017)

Салават Юлаев примет Торпедо Нижний Новгород в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды наверняка войдут в плей-офф, если, конечно, не провалят концовку «регулярки». У торпедовцев более высокие шансы не только на то, чтобы войти в топ-8 своей конференции, но и на тройку сильнейших – на данный момент клуб из Нижнего Новгорода расположился на Западе третьим вслед за «армейцами» Питера и Москвы.





Салават Юлаев, в отличие от соперника по предстоящей встрече, находится не в лучшей форме, по крайней мере, уже довольно давно команда не выигрывала серию поединков. Накануне уфимцы не без проблем дома одолели московский Спартак, уступив в стартовом периоде «красно-белым» 2:0 – в итоге 5:3. Самой успешной для Салавата Юлаева оказалась вторая 20-минукта, предположим, что и в предстоящем поединке хозяева покажут класс примерно в середине игрового времени.





Именно Салават Юлаев является фаворитом встречи, но сбрасывать со счетов Торпедо нельзя. Скорее всего, гости не уступят в начале встречи и не опустят руки в случае чего в концовке, а вот второй период, как кажется, должен принести успех клубу из Уфы.