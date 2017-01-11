Ювентус – Аталанта. Прогноз на матч (11.01.2017)

Ювентус примет Аталанту в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Туринский клуб является явным претендентом не только в конкретно взятом поединке, но и турнире в целом. Находится «Старая синьора» в хорошей форме, пусть не так давно Ювентус проиграл в Суперкубке Италии Милану.





Но и Аталанта в последнее время смотрится неплохо. «Бергамаски» дома минимально обыграли Кьево 2:1, а накануне в гостях деклассировали Кьево 4:1, сохранив за собой 6-ю строчку турнирной таблицы, что само по себе довольно неплохо.





В декабре Аталанта отправилась в Турин в гости у Ювентусу, но успехом для нее этот выезд не увенчался – «Старая синьора» уверенно разобралась с соперником, пропустив единственный мяч от Аталанты в самой концовке встречи – в итоге 3:1.





Скорее всего, ничего неожиданного не произойдет в предстоящем матче – Ювентус уверенно деклассирует Аталанту, отличившись, например, те же 3 раза, что и месяцем ранее. В любом случае Ювентус должен выигрывать минимум в 2 мяча, с учетом такого прогноза и ставка на игру.