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Ювентус – Аталанта. Прогноз на матч (11.01.2017)
Дата события: 11 января 21:45

Ювентус примет Аталанту в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Туринский клуб является явным претендентом не только в конкретно взятом поединке, но и турнире в целом. Находится «Старая синьора» в хорошей форме, пусть не так давно Ювентус проиграл в Суперкубке Италии Милану.


Но и Аталанта в последнее время смотрится неплохо. «Бергамаски» дома минимально обыграли Кьево 2:1, а накануне в гостях деклассировали Кьево 4:1, сохранив за собой 6-ю строчку турнирной таблицы, что само по себе довольно неплохо.


В декабре Аталанта отправилась в Турин в гости у Ювентусу, но успехом для нее этот выезд не увенчался – «Старая синьора» уверенно разобралась с соперником, пропустив единственный мяч от Аталанты в самой концовке встречи – в итоге 3:1.


Скорее всего, ничего неожиданного не произойдет в предстоящем матче – Ювентус уверенно деклассирует Аталанту, отличившись, например, те же 3 раза, что и месяцем ранее. В любом случае Ювентус должен выигрывать минимум в 2 мяча, с учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Ювентуса с форой -1» за высокий коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
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