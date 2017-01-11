Фиорентина – Кьево. Прогноз на матч (11.01.2017)

Фиорентина примет Кьево в рамках 1/8 финала Кубка Италии. В последних поединках веронский клуб выглядел не слишком здорово, мягко говоря, проиграв безальтернативно Роме в гостях 3:1 и Аталанте дома 4:1. Фиорентина также похвастаться хорошими результатами предыдущих встреч не может, разве что таковым считать домашнюю ничью против Наполи (3:3).





Кончено, класс команд совершенно разный, поэтому в этой паре есть явный фаворит – это Фиорентина, которая ко всему прочему сыграет на своем поле, где в августе уже успела обыграть Кьево 1:0. Вообще, в 6-ти поединках подряд клуб из Флоренции дома оказывался сильнее веронцев, причем зачастую с сухим счетом.





В кубковой встрече Кьево сыграет от обороны, действуя в основном на контратаках. Такая тактика даст свои плоды, если Фиорентина не отличится еще до перерыва, ведь во второй 45-минутке поразить ворота соперника фавориту будет вдвойне сложнее. И все же предположим, что «фиалки» добьются своего, и в итоге 2-3 раза поразят ворота Кьево.