Барселона – Атлетик Бильбао. Прогноз на матч (11.01.2017)

Барселона примет Атлетик Бильбао в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Первый поединок принес успех баскам 2:1, но такой результат оставляет высокие шансы Барселоне на выход в следующую стадию турнира – дома каталонцам достаточно выиграть с сухим счетом.





Прошлая очная встреча на «Камп Ноу» завершилась настоящим погромом Атлетика – Барселона отгрузила сопернику 6 безответных мячей, тем самым взяв реванш за фиаско в Суперкубке Испании. Возможен подобный результат и сейчас, но только если Барселона поймает кураж, а Атлетик раньше времени «опустит руки». Многое зависит от стартовой 20-минутки, в которой Барселона будет постоянно атаковать, и если не отличится, то поединок пойдет по другому сценарию.





Отметим, что Барселона давно не играла на своем поле, а когда последний раз команда принимала соперников, то громила их – Эспаньол в чемпионате и Эркуклес в Кубке. Атлетик представляет собой более грозную силу, поэтому здесь вероятнее всего виктория фаворита с разницей в 2 мяча, чем очередной разгром, учиненной Барселоной.