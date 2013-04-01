Вильярреал – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (11.01.2017)

Вильярреал примет Реал Сосьедад в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. В этом противостоянии еще не все решено, ведь «желтая субмарина» смогла отличиться на выезде, пусть и проиграла сопернику с более крупным счетом, чем рассчитывала.





Конечно, нельзя сказать о том, что Вильярреал отправлялся в Сан-Себастьян, зная, что проиграет, но местный Реал Сосьедад всегда дома действует мощно против любого соперника, а вот на выезде команда выглядит не столь грозно.





В этом сезоне, например, Реал Сосьедад уже успел проиграть Вильярреалу в гостях (2:1), зачастую же очные встречи команд завершались вничью, чаще без обилия забитых мячей. Поэтому еще удивительнее результат поединка в Сан-Себастьяне, да и продемонстрированная игра коллективами.





Предположим, что ответная встреча пройдет в ином ключе. Вильярреал умеет грамотно обороняться, но сейчас придется много атаковать, с чем возникнут сложности. Реал Сосьедад выберет выжидательную тактику, контратакуя по мере возможности или необходимотси, а она возникнет, предположим, не сразу, да и рисковать Реал Сосьедад не станет лишний раз.