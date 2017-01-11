ПСЖ – Мец. Прогноз на матч (11.01.2017)

ПСЖ примет Мец в рамках четвертьфинала Кубка лиги. Особой интриги в этом противостоянии нет, ведь сойдутся команды совершенно разного класса, к тому же фаворит мотивирован добиться успеха в предстоящей встрече.





ПСЖ, кажется, сейчас находится в близкой к оптимальной форме, выиграв до Нового года и после поединки с общей разницей 12:0. Накануне в Кубке Франции парижане деклассировали Бастию 7:0, не исключена подобная участь и Меца, который в этом сезоне ПСЖ уже был бит – в конце августа 3:0.





С 19-го ноября Мец не может выиграть в основное время, всегда много пропуская. Не удастся гостям предстоящей встречи надежно отыграть в обороне и против ПСЖ, как бы Мец не старался и не закрывался на своей половине поля или даже в собственной штрафной площади.





Предположим, что ПСЖ уже к 20-й минуте поединка будет вести, только наращивая свое преимущество. В итоге парижане выиграют минимум в 3 мяча, с учетом такого прогноза и следует делать ставку.