Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз на матч (11.01.2017)

В полуфинале Кубка Футбольной лиги сойдутся Саутгемптон и Ливерпуль. Это первый поединок команд на данной стадии турнира, и в нем, как и в противостоянии в целом, есть фаворит – это мерсисайдский клуб.





Ливерпуль демонстрирует более стабильную игру, практически никогда не уступая соперникам по всем компонентам. «Красные» намерены вернуться в Лигу Чемпионов и все предпосылки к этому есть, но не менее важно для команды Юргена Клоппа завоевать трофей – в Кубке Футбольной лиги сделать это легче всего.





Не всегда здорово Ливерпуль действовал против Саутгемптона ранее, например, так и не смог поразить ворота «святых» в матче Премьер-Лиги в ноябре – была зафиксирована ничья 0:0 на поле Саутгемптона. С таким же счетом Ливерпуль накануне разошелся миром со скромным Плимутом, справедливости ради стоит обратить внимание на состав «красных», который был далеко не основном. Против Саутгемптона Ливерпуль бросит все силы на достижение нужного для себя исхода – таковым станет результативная ничья или победа. Прогноз – цели гости добьются.