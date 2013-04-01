Металлург Магнитогорск – Сочи. Прогноз на матч (11.01.2017)

Магнитогорский Металлург примет клуб Сочи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уже определились некоторые участники плей-офф, и среди них «металлурги», причем магнитогорский коллектив единственный таковой на Востоке.





Сочи ведет борьбу за выход в плей-офф, на данный момент в Западной конференции занимая 8-е место. Гостям необходимо в предстоящей встрече набрать очки, а это возможно только при несерьезном отношении соперника к игре, ну и, конечно, своим лучшим действиям.





Сочи дважды подряд в гостях выиграл разгромно, деклассировав Автомобилист и Барыс с общим счетом 9:1, но в последней встрече в Ханты-Мансийске сочинцы были биты местной Югрой 3:1, то есть форму команды нельзя назвать феноменальной. А вот Металлург осечек не допускал, обыграв подряд Салават Юлаев, Ладу, Нефтехимик и Ак Барс, несмотря на гостевой статус в этих поединках.





В ноябре Металлург разбил Сочи на его льду 5:1, подобного погрома не должно случиться сейчас, хотя букмекеры явное предпочтение отдают магнитогорцам. Скорее всего, хозяева начнут встречу активнее, но с каждой минутой их запал будет лишь уменьшаться, концовка матча пройдет под диктовку Сочи.