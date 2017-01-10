Сошо – Монако. Прогноз на матч (10.01.2017)

Сошо примет Монако в рамках четвертьфинала Кубка французской лиги. «Монегаски» являются самой результативной командой своей страны, в чемпионате отличившись уже 56 раз, это на 18 голов больше, чем у ПСЖ.





Благодаря своей атаке Монако находится в лидирующей группе, что, конечно, не могло не отразится на котировках букмекеров. К тому же Сошо выступает в Лиге 2, где особых успехов не имеет, хоть в последних поединках смотрится команда неплохо. Находится Сошо в турнирной таблице на 5-й строчке, то есть теоретические шансы в ближайшее время подняться в зону плей-офф у скромного коллектива есть. Несомненно, Сошо бросит все силы для достижения именно этой цели, в Кубке же команда освободит дорогу Монако.





В прошлом сезоне именно Сошо выбил Монако из Кубка, обыграв гранда на своем поле со счетом 2:1. Скорее всего, «монегаски» возьмут реванш, по крайней мере, по сравнению с прошлым сезоном, их команда выглядит более мощной, тогда как нельзя сказать о Сошо то же самое.



