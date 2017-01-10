Гимарайнш – Бенфика. Прогноз на матч (10.01.2017)

Гимарайнш примет Бенфику в рамках 3-го тура группового этапа Кубка португальской лиги. В турнирной таблице квартета D команды расположились на лидирующих позициях, но в плей-офф пробьется напрямую только один коллектив – по понятным причинам выше шансы у лиссабонцев, которые опережают Гимарайнш на 2 очка.





Бенфика в рамках Кубка лиги выиграла обе встречи, не пропустив ни от Пасуш де Феррейра, ни от Визелы. Гимарайнш, конечно, представляет для «орлов» опасность, но вряд ли эта команда обыграет Бенфику, ведь для этого предстоит им сверхнадежно отыграть в обороне.





В прошлом туре португальской Примейры Бенфика нанесла поражение Гимарайншу на его поле со счетом 2:0 – дело и вовсе могло закончиться разгромом, включившись фаворит после перерыва так же, как и в первом тайме. Седьмого января Бенфика забила сопернику дважды в стартовой 45-минутке, нанеся только три удара. Несомненно, в предстоящей встрече Бенфика способна сыграть более остро, поэтому прогноз – столичный клуб снова отличится в первом тайме.