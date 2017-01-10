Наполи – Специя. Прогноз на матч (10.01.2017)

Наполи примет Специю в матче 1/8 финала Кубка Италии. Неаполитанцы явные фавориты противостояния, а по-другому и не может быть, если судить по классу команд. Наполи выиграл несколько поединков подряд в Серии А, благодаря чему поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы и теперь на 3 очка отстает от Ромы. Специя, в свою очередь, хорошими результатами не блистала, да и особых надежд финишировать в зоне плей-офф у команды нет, пусть от нее Специя в двух пунктах. Вот только выступает аутсайдер в Серии B – второй лиге в Италии.





В предыдущих 3-х встречах на своем поле Наполи выиграл, только против Сампдории накануне испытав сложности. До этого неаполитанцы разгромили миланский Интер 3:0, потом деклассировали Торино 5:3. Скорее всего, подобная участь ожидает и Специю, которая, впрочем, в обороне действует не так уж плохо, редко пропуская более 2-х мячей за игру.





Предположим, что Наполи забьет три мяча, причем дважды хозяева поразят ворота соперника еще до перерыва. Вероятна здесь и разгромная виктория фаворита, особенно если Наполи будет сосредоточен на игре от начала до конца.