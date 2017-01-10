Атлетико – Лас-Пальмас. Прогноз на матч (10.01.2017)

Мадридский Атлетико примет Лас-Пальмас в ответном матче стадии 1/8 финала Кубка Испании. Первый поединок завершился гостевой викторией «матрасников» 2:0, что практически на сто процентов гарантирует выход столичного клуба в четвертьфинал турнира.





Лас-Пальмас дома действует всегда лучше, но против Атлетико островитянам ничего сделать не удалось – они провалили встречу по счету, хотя по игре выглядели неплохо, как минимум владея инициативой и создавая моменты.





В Мадриде Атлетико не позволит сопернику столько же, сколько это было неделю назад. Мадридцы сыграют первым номером, что, впрочем, не гарантирует более результативной игры – таков уж стиль Атлетико. Скорее всего, «матрасники» будут вести к перерыву, во второй же 45-минутке сыграют на удержание счета, сбавив обороты, просто контролируя течение игры.





Ставить на победу Атлетико не имеет смысла, ведь коэффициент на такой исход очень низкий. Рискнём предположить забитый мяч гостями, например, в тот момент, когда Атлетико уже мыслями будет в четвертьфинале.