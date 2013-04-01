Манчестер Юнайтед – Халл Сити. Прогноз на матч (10.07.2017)

В первом матче полуфинальной стадии Кубка Футбольной лиги Манчестер Юнайтед примет Халл Сити. «Тигры» в гостях постараются не проиграть разгромно, отличившись против «красных дьяволов» хотя бы однажды. Но манкунианцы сейчас находятся в превосходной форме, обыгрывая всех на своем пути, а значит, перспективы Халл Сити добиться цели весьма призрачны.





В августе Манчестер Юнайтед, который только строился под руководством нового наставника Жозе Моуриньо, обыграл Халл Сити на его поле, что уж говорить о домашней встрече, да еще и на стадии ½ финала – Юнайтед должен уверенно разбираться с соперником.





Скорее всего, хозяева начнут поединок активнее, если не отличившись в стартовые 20-минут, то все равно выиграв в первом тайме. Отметим надёжную игру «красных дьяволов» в последнее время, против Халл Сити манкунианцы не разваляться разваляться, даже если у них все будет заточено на атаку. Прогноз – до перерыва Юнайтед не пропустит, то есть, уйдет на отдых победителем с сухим счетом.