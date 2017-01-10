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Монреаль – Вашингтон. Прогноз на матч (10.01.2017)
Дата события: 10 января 02:30

Монреаль примет Вашингтон в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции, причем столичный коллектив из Штатов, несмотря на лучшую статистику в последних поединках, на данный момент ниже Канадиенс.


Справедливости ради стоит отметить, что Вашингтон провел на один матч меньше Монреаля, а отстают Кэпиталз всего на одно очко. То есть, в случае победы Вашингтон потеснит Монреаль с третьей строчки, а это не исключено, даже если обратиться к котировкам букмекеров.


Монреаль котируется выше соперника, но лишь на чуть-чуть. Скорее всего, предстоящий поединок окажется равным, ни одна из сторон не будет контролировать ход игры и не победит уверенно, не говоря уже о разгроме. Предположим, что два из трех периодов здесь завершаться вничью, самым же результативным станет вторая 20-минутка.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал 2-го периода больше 1» за коэффициент 1,4 от букмекерской конторы 1хбет.
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