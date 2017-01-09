08:59 (+3) 08 January 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Кембридж Юнайтед – Лидс. Прогноз на матч (09.01.2017)
Дата события: 09 января 21:45

Кембридж Юнайтед примет Лидс в первом матче 1/32 финала Кубка ФА. Для определения победителя противостояния может хватить единственной встречи, если же команды сыграют в предстоящем поединке вничью, то предстоит переигровка на поле Лидса.


И сейчас, и дома, если придется принимать Кембридж Юнайтед, Лидс выступит в качестве явного фаворита. Некогда грозный клуб находится сейчас в хорошей форме, имея все шансы после долгого перерыва возвратиться в элиту. На данный момент в Чемпионшипе Лидс занимает 5-ю строчку – в семи очках от дуэта лидеров.


Кембридж Юнайтед, несмотря на успехи последнего времени в матчах Второй английской лиги, до сих пор в турнирной таблице занимает место не в зоне плей-офф, а конкретно 9-ю строчку. Класс Кембриджа, конечно, ниже, чем у Лидса, но дома команда может побороться, особенно, если соперник многое позволит у своих ворот.


Скорее всего, Кембридж в какой-то из отрезков игры будет владеть инициативой, впрочем, Лидс все равно обязан держать все под контролем. Предположим, что гости забьют в промежуток с 30-й по 60-ю минуты, отличится Лидс еще однажды.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Лидса больше 1,5» за коэффициент 1,95 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100