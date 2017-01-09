Кембридж Юнайтед – Лидс. Прогноз на матч (09.01.2017)

Кембридж Юнайтед примет Лидс в первом матче 1/32 финала Кубка ФА. Для определения победителя противостояния может хватить единственной встречи, если же команды сыграют в предстоящем поединке вничью, то предстоит переигровка на поле Лидса.





И сейчас, и дома, если придется принимать Кембридж Юнайтед, Лидс выступит в качестве явного фаворита. Некогда грозный клуб находится сейчас в хорошей форме, имея все шансы после долгого перерыва возвратиться в элиту. На данный момент в Чемпионшипе Лидс занимает 5-ю строчку – в семи очках от дуэта лидеров.





Кембридж Юнайтед, несмотря на успехи последнего времени в матчах Второй английской лиги, до сих пор в турнирной таблице занимает место не в зоне плей-офф, а конкретно 9-ю строчку. Класс Кембриджа, конечно, ниже, чем у Лидса, но дома команда может побороться, особенно, если соперник многое позволит у своих ворот.





Скорее всего, Кембридж в какой-то из отрезков игры будет владеть инициативой, впрочем, Лидс все равно обязан держать все под контролем. Предположим, что гости забьют в промежуток с 30-й по 60-ю минуты, отличится Лидс еще однажды.