Панатинаикос – Керкира. Прогноз на матч (09.01.2017)

Панатинаикос примет Керкиру во 2-м туре греческой Суперлиги. Это перенесенный поединок, а не как можно было подумать начало чемпионата - команды уже провели по 13 встреч, в которых на двоих выиграли 9 раз.





Панатинаикос победил в 6-ти матчах, и это очень мало для гранда греческого футбола. На данный момент Панатинаикос располагается на 3-й строчке турнирной таблицы, уступая не только своему извечному конкуренту Олимпиакосу, но еще и Ксанти.





Керкира находится в середине таблицы, чуть ближе к зоне вылета. Цель команды на сезон – не покинуть элиту, а для этого ей придется непросто, ведь соперники вряд ли слабее. В противостоянии с Панатинаикосом у гостей практически нет шансов зацепиться за очки, не проиграть бы вовсе разгромно.





Стоит отметить, что ни разу в истории противостояний Панатинаикос не обыгрывал Керкиру с крупным счетом, а в предыдущих двух встречах фиксировались ничьи 1:1. Скорее всего, Панатинаикос в предстоящем поединке сыграет более результативно, а вот Керкира не факт, что отличится хотя бы однажды, действуя, в основном, от обороны.